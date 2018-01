Anonymous pode entrar em guerra 'interna' - Link - Estadão

Conflito do Pacífico começou após revelação de espionagem australiana sobre o país asiático

SÃO PAULO – Uma ciberguerra pode começar a qualquer momento no Oceano Pacífico, envolvendo as divisões australiana e indonésia do grupo hacker Anonymous.

A ameaça foi feita pelo grupo do país da Oceania em um vídeo publicado no YouTube neste final de semana: caso os indonésios não cessem os ataques a sites civis australianos, o Anonymous do país começaria uma enorme batalha virtual.

O conflito começou após o vazamento de uma nova carga de documentos pelo informante Edward Snowden. Entre as informações, foi revelado que autoridades australianas participariam do esquema de espionagem liderado pela NSA, e que a Indonésia seria um dos alvos principais.

Após o embaixador australiano no país asiático prestar esclarecimentos, pessoas que afirmam ser membros do Anonymous Indonésia começaram a atacar sites australianos – incluindo uma lavanderia e uma empresa que aluga castelos infláveis.

Em todas as invasões, foi pedido para que os australianos deixassem de espionar a Indonésia. O grupo hacker australiano, por sua vez, retrucou dizendo que aquelas ações foram desnecessárias, uma vez que os sites invadidos não tinham nenhuma relação com o governo do país, e divulgou uma lista de endereços da web ligados ao governo australiano.

Entretanto, segundo o site Tech in Asia, um departamento do grupo Anonymous indonésio solicitou que os ataques não fossem feitos a sites civis, o que pode indicar que as ações hackers tenham sido movimentos individuais.