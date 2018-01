Anonymous rouba dados secretos de segurança - Link - Estadão

O grupo hacker roubou lista secreta de clientes da Stratfor, que inclui as Forças Armadas dos EUA, American Express e os bancos Goldman Sachs e Morgan Stanley

WASHINGTON – O grupo de hackers Anonymous disse que roubou a lista secreta de clientes do instituto privado de segurança americano Stratfor e outras informações confidenciais, como e-mails e dados de cartões de crédito.

“A base de dados do Stratfor nos pertence”, anunciou o grupo em sua conta de Twitter, para depois acrescentar que a lista de clientes do instituto “não será privada nem secreta nunca mais”.

Os hackers colocaram também no Twitter um link que, segundo eles, é a lista secreta de clientes do instituto, que inclui organismos das Forças Armadas dos EUA e companhias como American Express, Goldman Sachs e Morgan Stanley, entre outras.

O site do Stratfor foi hackeado e, em consequência, a operação dos servidores e do e-mail foi suspensa, confirmou em comunicado o presidente da entidade, George Friedman.

“Temos razões para crer que os nomes de nossos assinantes corporativos foram colocados em outros sites”, advertiu Friedman.

Além disso, o presidente do instituto de segurança destacou que a confidencialidade da informação de seus clientes é muito importante para o Stratfor, que por isso está trabalhando junto à Polícia na investigação para ajudar a identificar os responsáveis pelo ataque.

O site da Stratfor ainda estava fora do ar na tarde deste domingo, 25.

