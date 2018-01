Antena para smartphones permite envio de mensagens em situações de caos - Link - Estadão

goTenna. Equipamento pode enviar localização a contatos FOTO: CRÉDITO Equipamento pode enviar localização a contatos FOTO: CRÉDITO

SÃO PAULO – No final de 2012, a passagem do furacão Sandy por grandes cidades dos EUA, como Nova York, deixou muita gente sem energia elétrica ou sinal de celular, o que aumentou o cenário de pânico causado pelas destruições do fenômeno natural. Pensando nisso, a empreendedora paulistana Daniela Perdomo, que hoje vive em Nova York, desenvolveu uma maneira que tornasse possível a comunicação em situações de emergência.

Dois anos depois, ela apresenta ao mundo a goTenna, uma antena de 13 cm feita de alumínio e nylon, que se conecta a um aplicativo de mensagens (com versões para iOS e Android).

Quando o celular ficar sem sinal, qualquer um pode ligar sua goTenna e mandar mensagens para contatos que tenham a antena, ou então dividir sua localização com quem está por perto – um bom recurso para situações de emergência. A bateria pode durar três dias se ligada ininterruptamente, ou um ano e meio se for mantida desligada normalmente.

Além do uso em emergências, Perdomo também vê função para a goTenna em festivais de música, acampamentos e eventos esportivos, nos quais pode não haver sinal de celular. A goTenna já está à venda, por US$ 150 o par. Mais informações: gotenna.com