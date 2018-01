Antes de IPO; Twitter tem ação recomendada - Link - Estadão

Corretora avalia que valor do site pode dobrar em um ano, podendo atingir até US$ 50 por ação

SÃO PAULO – O preço das ações do Twitter podem quase dobrar em seu primeiro ano de listagem, afirmou uma corretora, dando recomendação de compra para a ação antes mesmo de a rede social abrir capital.

O analista Robert Peck da SunTrust Robinson Humphrey, o primeiro a avaliar a ação, sugeriu que o preço da ação do Twitter deverá ficar entre US$ 28 e US$ 30 no lançamento, podendo atingir US$ 50 em um ano.

O Twitter permite que seus usuários publiquem mensagens de no máximo 140 caracteres chamadas “tuítes” para compartilhar seus pensamentos e links com o público e amigos, ou para promover uma empresa.

“É importante para investidores olharem o Twitter além de seu texto de 140 caracteres”, escreveu Peck em um comunicado de 76 páginas.

A planejada oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) é um das mais antecipadas desde a oferta do Facebook em junho de 2012. Apesar de ter registrados fortes perdas nos últimos três anos, o Twitter espera atrair investidores com o crescimento de suas receitas com anúncios.

Cerca de 87% das receitas da empresa, que começou vendendo anúncios apenas em 2010, vieram da publicidade no primeiro semestre do ano.

A aquisição da companhia de publicidade móvel MoPub, vista como uma resposta ao DoubleClick, do Google, e suas alianças com emissoras devem ampliar as receitas de publicidade do Twitter, disse a corretora.

Peck disse que uma das principais oportunidades para a rede de microblogging será capturar parte do mercado de TV global de 200 bilhões de dólares da Amplify, que permite às emissoras transmitir videoclipes e anúncios por meio de tuítes de forma coordenada com o que está sendo transmitido na TV.

Comércio eletrônico e aplicativos para celular são outras áreas que o Twitter pode aproveitar para gerar receita, disse Peck. Três quartos de sua atividade mensal de usuários é feita por meio de celulares, informou o Twitter.

/ REUTERS