Anúncio no Facebook não funciona; diz GM - Link - Estadão

Montadora desiste de anunciar na rede social; outras empresas questionam eficácia do site como mídia

Por Nayara Fraga, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – Às vésperas da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do Facebook, o Wall Street Journal publica reportagem que revela o plano da General Motors de desistir de anunciar no Facebook. Os executivos de marketing da companhia — a maior montadora de veículos dos Estados Unidos — concluíram que os anúncios pagos na rede social tiveram pouco impacto nos consumidores, segundo informou uma fonte da GM ao jornal.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A empresa gastaria US$ 40 milhões com publicidade no Facebook por ano. Desse montante, US$ 10 milhões seriam pagos apenas ao site e o resto seria usado para cobrir os custos com o conteúdo criado para o site, com agências que administram o conteúdo e com a manutenção diária da página que ela mantém na rede. Esta, de acordo com as pessoas ouvidas pelo Journal, continuará a ser usada pela GM como uma ferramenta de marketing. Assim como os perfis para usuários comuns, esse recurso é grátis.

A GM começou a reavaliar sua presença no Facebook no início deste ano, depois de a equipe de marketing começar a questionar a eficiência dos anúncios, segundo o jornal. Executivos da montadora teriam, aliás, se reunido com gerentes da rede social para falar sobre essas preocupações. Eles teriam saído da reunião sem a certeza de que o investimento valia a pena.

“O recuo da GM vem no momento em que os anunciantes têm questionado cada vez mais a publicidade paga no Facebook”, diz oWall Street Journal. A reportagem não detalha como o departamento de marketing da GM mediu a ineficiência de seus anúncios no Facebook.

Enquanto isso, notícias sobre como o Facebook ajuda marcas a se fortalecerem surgem a todo momento. O infográfico abaixo (em inglês), da empresa de pesquisa Socialbakers, mostra como marcas globais estão usando a rede social para conquistar fãs afora de seus países de origem. São dados relacionados apenas às páginas de empresas, o recurso gratuito. A Coca-Cola lidera o ranking de fãs, com 416 milhões, seguida de Starbucks, Converse, Red Bull e Oreo. Veja quais marcas são mais fortes de acordo com o país.