Ao vivo: coletiva do Google sobre o Android - Link - Estadão

O Link irá acompanhar a transmissão online ao vivo da coletiva de imprensa a partir das 16h (horário de Brasília). As informações serão incluídas neste mesmo post. Basta atualizar a página. Você também pode seguir o evento acompanhando o twitter do Link (@link_estadao) com a hashtag #nexusone.

- 17:42 – Acaba a apresentação.

- 17:35 – Rubin diz que operadoras e fabricantes têm que usar meios para anunciar seus telefones e isso custa muito dinheiro. Mario diz que estão em negociação com outras operadoras. Mas ninguém explica por que a loja online do Google é mais vantajosa para os parceiros. “É só uma outra forma de alcançar os consumidores”, diz Rubin.

- 17:24 – Boa pergunta sobre qual é o papel do Google neste lançamento. “Onde está a revolução? O Google costuma fazer coisas que ninguém jamais imaginou”. Realmente, se o telefone é da HTC, o Google “só” lançou uma loja online como as outras. Não há modelos de negócios revolucionários.

- 17:16 – “Estes não serão os únicos que nossos consumidores poderão comprar”, diz Mario. “Vamos adicionar outros celulares nesta loja online”. Não comentam sobre outros aparelhos eletrônicos ou outros produtos.

- 17:12 – O programa de vendas vai continuar para outros aparelhos.

- 17:10 – “O foco do Google não é ter participação nos lucros nas vendas do celular, mas ampliar a experiência dos usuários dos serviços do Google”, diz Andy Rubin

- 17:08 – Mario diz: “não vamos focar em vendas, é um trabalho com parceiros”. “É um outro canal de vendas, não é para substituir outros”.

- 17:05 – Andy Rubin diz que o design do telefone foi feito pela HTC. O trabalho do Google é mais de lançar pela loja online.

- 17:02 – Andy Rubin foge de pergunta comparando o Nexus One com o iPhone, mas diz que a escolha será dos consumidores.

- – Começa a sessão de perguntas.

- 16:58 – Mario termina e agora é tocado um vídeo da campanha do Nexus One.

- 16:57 – Loja online terá parceria com operadoras Verizon, T-Mobile (EUA) e Vodafone (Europa). Mas por enquanto só está disponível nos EUA, Cingapura e Hong Kong (?!). O site: www.google.com/phone. Vai ser possível comprar desbloqueado por US$ 529 e por US$ 179 na T-Mobile.

- 16:46 – Mario volta ao palco. “Como disse antes, estamos chamando de uma nova classe de telefones: “superphones”. Fala de uma nova forma de comprar um telefone. Uma loja online do Google!

- 16:45 – Ele apresenta o Google Earth para o Android. Igual ao do computador, com o recurso de “voar” e visão do horizonte. O reconhecimento de voz também serve para procurar lugares.

- 16:42 – E não é só para rotas, mas para qualquer campo de texto do celular. Como para escrever um e-mail ou um tweet.

- 16:41 – Reconhecimento de voz para traçar rotas no Google Maps

- 16:38 – Ele organiza as fotos em álbuns automaticamente, pela data, ou nome, do jeito que quiser. O acelerômetro reconhece se você tomba o celular pro lado e as fotos também se movem.. Tem integração com o PicasaWeb Album.

- 16:35 – Live wallpaper confirmado. Parece muito legal.. É uma imagem de fundo de tela em movimento, como as fotos dos jornais do Harry Potter. A imagem ainda é interativa. Ele mostrou a foto de um lago com a água se movendo. Toque na tela e a reação da imagem é como se tocasse na água

- 16:32 – Colocaram mais áreas de trabalho.. Agora são 5, em vez de 3.. Ainda bem!

- 16:28 – Câmera de 5MP, com flash LED.. E ainda tem sensor de movimento, acelerômetro e sensor de luz, para ajustar o brilho da tela automaticamente.

- 16:26 – Confirmado. Tela amoled de 3,7 polegadas, processador Snapdragon de 1GHz.. “Não tem experiência ruim de o celular ficar lento”

- 16:24 – Mario volta ao palco e chama um engenheiro para mostrar os detalhes do Nexus One.

- 16:20 – “A HTC criou 7 produtos com Android desde o lançamento do G1″

- 16:19 – Mario diz que o Nexus One é uma nova categoria de produto “superphone”. Ele chama agora o CEO da HTC, Peter Chow.

- 16:18 – “Nos perguntamos: E se trabalharmos mais perto com nossos parceiros para melhor e hoje anunciamos o Nexus One”

- 16:17 – “Para ajudar os consumidores, juntamos nossos engenheiros no Google e aumentamos o ritmo de inovação”

- 16:16 – Ele termina de falar do histórico. “Vamos falar sobre o próximo passo do Android”

- 16:12 – Mario, VP de desenvolvimento de produtos mostra um histórico do Android. Muitos aparelhos.. “Com Android, usuários consomem 30 vezes mais dados”

- 16:08 – Open Handset Alliance ganhará 30 novos membros hoje. Dizem que vão anunciar nova evolução do Android hoje. Começam a falar dos telefones que já lançaram com o Android.

- 16:05 – Começou a transmissão do áudio e do vídeo. Uma pessoa começa a fazer a apresentação.

- 16:00 – Está para começar. O pessoal do ArsTechnica diz que o evento está mais elaborado do que o lançamento do ChromeOS. E o Gizmodo relata que Andy Rubin, diretor de mobilidade, já está lá.

- 15:50 – Dez minutos para começar. Transmissão já exibe uma imagem com fundo preto e o nome do evento. “Android Press Gathering – January 5, 2010″ e um logo do Google. O áudio está mudo.

- 15:30 – Meia-hora para começar a trasmissão. O link ao vivo, que será transmitido pelo Google, continua avisando “this streaming is not available”

- 15:08 – Aguardando a transmissão começar.