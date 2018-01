AOL e Adobe demitem funcionários - Link - Estadão

A Adobe, desenvolvedora do Photoshop e do Acrobat Reader, informou que vai demitir 9% de seus empregados – cerca de 680 pessoas, segundo o jornal El País. A política de licenciamento de softwares da empresa mudou, causando prejuízo de mais de US$ 65 milhões.

Já a AOL, braço online do conglomerado TimeWarner, demitiu nesta terça (10) cerca de 100 funcionários. A companhia de internet foi adquirida pela TimeWarner em 2001, mas as duas empresas devem se separar em breve, conforme anunciado no começo do ano. O provedor já foi um dos maiores do mundo nos primórdios da Internet, nos anos 90, mas enfrenta grande queda de popularidade desde o começo desta década.