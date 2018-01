AOL e Microsoft fazem acordo de patentes - Link - Estadão

Negociação foi avaliada em mais de US$ 1 bilhão; mais de 800 patentes e aplicativos estão inclusos

SÃO PAULO – A AOL anunciou nesta segunda-feira, 9, que venderá mais de 800 patentes e aplicativos relacionados à Microsoft, e que concederá à companhia de softwares uma licença não-exclusiva para as patentes que reter, em um acordo de pouco mais de US$ 1 bilhão.

A companhia de serviços e conteúdo para Internet disse que planeja retornar uma “significativa porção da arrecadação da venda” para seus acionistas.

A AOL continuará a deter 300 patentes, que incluem os segmentos de anúncios, busca e mapeamento e disse ter recebido licenciamento das patentes vendidas à Microsoft.

“Este é um portfólio valioso que temos seguido por anos e analisado em detalhes por meses”, disse o conselheiro geral da Microsoft, Brad Smith.

A transação, que deve ser completada no fim de 2012, inclui a venda de uma unidade da AOL, e por isso a AOL espera registrar uma perda de capital por motivos fiscais.

Se o negócio não for concretizado, a Microsoft terá de pagar à AOL uma taxa de terminação de US$ 211,2 milhões, informou a AOL em um documento regulatório.

