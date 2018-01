AOL lança revista personalizada para iPad - Link - Estadão

Aplicativo agrega conteúdo de diversos sites de acordo com preferências do leitor

TORONTO – Uma revista diária que entende os interesses do leitor e, a partir deles, traz apenas o conteúdo mais relevante, incluindo notícias locais. O Editions, aplicativo para o iPad lançado na semana passada pela AOL, marca a investida da empresa no segmento de notícias personalizadas, espaço já ocupado por uma série de concorrentes como Flipboard, Zite e The Daily.

Anunciado como a “Revista que lê você”, o Editions agrega conteúdo de centenas de sites e traz informações personalizadas uma vez por dia com notícias locais e informações meteorológicas, incluindo um índice e uma capa.

“Isso soluciona o problema da overdose de informação de uma forma completa”, disse David Temkin, da AOL. “É o seu boletim diário pessoal. Ele te diz não apenas o que você afirma te interessar, mas também o que acontece no mundo ao seu redor”.

Usuários podem escolher entre 15 sessões, incluindo as de negócios, tecnologia, esportes e viagens. Cada uma pode ser ainda mais personalizada com base em palavras-chaves, assim como dados coletados do Facebook e do Twitter.

O aplicativo tem sido elogiado por seu design moderno e pelo uso de notícias locais. Mas críticos reclamam do fato de ele trazer novas notícias apenas uma vez ao dia. Outros reclamam que o aplicativo redireciona usuários para a notícia original, em vez de trazer o conteúdo para dentro dele mesmo, o que torna a experiência de uso confusa e dificulta a leitura offline.

O aplicativo está disponível para download gratuito na loja online da Apple nos Estados Unidos e tem lançamento programado na Grã-Bretanha e Canadá em dois meses.

/ Natasha Baker (REUTERS)