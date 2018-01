AOL renova acordo com o Google - Link - Estadão

A AOL renovou nesta quinta-feira, 2, um acordo de buscas com o Google, o que reforça ainda mais a parceria entre as empresas, enquanto que a AOL tenta dar a volta por cima em seus negócios.

No novo acordo de cinco anos, que entra em vigor agora, as empresas dividirão os lucros com as buscas. Não foram informados os detalhes financeiros do acordo.

Durante o primeiro semestre deste ano, os rendimentos com publicidade da AOL vinculada ao Google foram de US$ 209 milhões.

O novo acordo permite que a AOL coloque seus conteúdo no YouTube e ambas as empresas dividem o lucro publicitário dos vídeos.

Além disso, a AOL está trabalhando com o Google para criar um serviço de buscas para celular.

O contrato inicial entre as empresas era de 2006 e terminaria em dezembro, o que provocou meses de especulação sobre uma associação do Google e a AOL nos moldes da parceria entre o Yahoo e o buscador da Microsoft, o Bing.

O presidente executivo da AOL e antigo diretor do Google, Tim Armstrong, disse que as negociações começaram em abril e envolveu várias empresas.

“Queríamos um produto melhor e rendimentos melhores e uma melhor distribuição do conteúdo da AOL”, acrescentou Armstrong, ao explicar a escolha do Google.

A AOL se separou da Time Warner no fim do ano passado e Armstronge recebeu a tarefa de dar um rumo diferente para a empresa, fundada há 25 anos.

Desde que assumiiu o cargo, a AOL se desfez de várias propriedades, como a rede social Bebo, e simplificou sua capacidade de vendas. Também está reconstruindo sua plataforma publicitária para obter mais lucros com marketing à medida em que foca no conteúdo.

