Aparecem imagens de Michael Fassbender como Steve Jobs - Link - Estadão

Fassbender como Jobs (esq.) e Rogen como Wozniak. FOTO: Reprodução Fassbender como Jobs (esq.) e Rogen como Wozniak. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Alguns irão sentir saudades do Jobs de Ashton Kutcher. Apareceram as primeiras fotos do ator Michael Fassbender no papel de Steve Jobs, tiradas no set do novo filme sobre a vida do cofundador da Apple.

E quem é o barbudo a seu lado? É Seth Rogen, fazendo o papel de Steve Wozniak

A produção começou a ser rodada este mês e já passou por pelo menos uma importante mudança no elenco.

O ator Leonardo DiCaprio, inicialmente cotado para fazer o papel de Jobs, acabou saindo do projeto.

O filme irá mostrar a história de Jobs em apenas três cenas, cada uma com cerca de meia hora e mostrando o executivo logo antes de três anúncios importantes: o computador Mac, a empresa NeXT (lançada em 85) e o iPod.

O roteiro é de Aaron Sorkin, que assinou A Rede Social.