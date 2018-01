Aparecem indícios do iOS 6 na web - Link - Estadão

Sites registraram acesso de aparelhos usando o que seria a nova versão do sistema para dispositivos móveis da Apple

SÃO PAULO – Apareceram indícios nesta sexta-feira, 2, de que a Apple pode estar testando a próxima versão de seu sistema operacional para dispositivos móveis como o iPhone e o iPad, o iOS 6.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O site Ars Technica disparou o alarme ao reportar visitar de usuários cujos browsers estavam em máquinas que apareciam como rodando iOS 6.

O Ars Technica registrou também o acesso de aparelhos com telas com resolução de 2.048 X 1.538, o número de pixels que se acredita que o iPad 3 vá ter.

Depois foi a vez do site Mashable checar os seus registros e também achar visitas de máquinas supostamente com iOS 6. Checanndo alguns dos IPs, o site verificou que esses computaodres vinham da sede da Apple, em Cupertino, Califórnia.

Ou seja, podemos muito bem estar diante de empregados da empresa testando o novo sistema e suas funções, como, por exemplo, navegar na web.

A Apple anunciou um evento dia 7 de março (sem maiores detalhes) onde acredita-se que ela vá lançar a versão 3 do seu iPad (o convite diz “Temos algo que você precisa muito ver. E tocar”).

Talvez seja muito cedo para o iOS 6 aparecer junto. Mas os sinais indicam que ele está a caminho.