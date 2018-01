Aparelho projeta GPS no para-brisa do carro - Link - Estadão

Projetor lançado pela Garmin mostra informações de direção diretamente no para-brisa

Foto: Divulgação

SÃO PAULO – Um novo eletrônico anunciado pela Garmin nesta segunda-feira, 8, dá uma ideia de como os aparelhos de navegação GPS poderão ser no futuro. O Garmin Heads-Up Display (Hud) é um pequeno projetor que, acoplado ao painel do carro, coloca informações sobre o trajeto diretamente no para-brisa. O equipamento começará a ser vendido nos Estados Unidos nos próximos meses por US$ 130.

Para funcionar o Hud, precisa estar conectado via Bluetooth a um smartphone que tenha um dos aplicativos de navegação GPS da empresa, Garmin StreetPilot1 ou Navigon, que custam a partir de US$ 30 (a versão brasileira do Navigon custa US$ 50 na App Store).

Ligado ao smartphone, o aparelho projeta as informações básicas de direção em uma pequena película transparente colada no para-brisa. É possível ver, por exemplo, a seta indicando a próxima curva, distância até ela, velocidade atual e tempo estimado até a chegada ao destino.

A principal vantagem é ter as informações na mesma linha de visão do motorista e de uma forma que não impede a visão da rua.

Segundo a empresa, o aparelho ainda alerta para congestionamentos no caminho e radares ou câmeras de velocidade. É possível ajustar o brilho para que o painel luminoso seja visto não apenas à noite, mas também durante o dia.