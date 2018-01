Aparência é a novidade do iPhone 5C - Link - Estadão

O Link testou o modelo mais barato dos novos smartphones da Apple; lançamento no Brasil é esperado até o final do ano

SÃO PAULO – Até novembro, os novos iPhones da Apple já terão sido lançados em cerca de 50 países. Com base no cronograma da empresa do ano passado, o Brasil deve receber as novidades em dezembro.

iPhones 5C FOTO: Reprodução

A coluna Homem-Objeto conseguiu emprestado para teste um iPhone 5C, comprado nos Estados Unidos.

De cara, para quem passou anos acostumado com os exteriores metalizados dos iPhones, é estranho pegar um aparelho da Apple com carcaça de plástico (poliuretano, para ser mais exato).

+ Continue lendo a coluna no blog do Homem-Objeto

—-

Leia mais:

• Modelo mais caro é o preferido dos consumidores

• Link no papel – 28/10/2013