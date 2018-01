APCM solicita retirada de IsLifeCorp.org do ar - Link - Estadão

No site, que agora não exibe nada, havia, inicialmente, a seguinte mensagem:

“A APCM entrou em contato com nosso servidor e fomos basicamente convidados a nos retirar, vamos ver o que pode ser feito para resolver isso. Sabíamos que isso era passível de acontecer, agora é lidar com o ocorrido. Agradecemos a compreensão de todos e qualquer novidade será postada na comunidade do orkut: ” title=”http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?rl=cpn&cmm=9001879.\”” target=”_blank”>http://www.orkut.com.br/Main#Community.a…

Na comunidade, os membros discutem brechas na lei e organizam e-mails coletivos para a APCM.