Aplicativo ajuda turista a se localizar nos parques da Disney - Link - Estadão

App oficial localiza personagens, checa tempo de espera dos brinquedos e possui jogos sociais

NOVA YORK – Encontrar o caminho no Reino Mágico da Disney e localizar um personagem favorito pode ser uma experiência intimidadora, mas um novo aplicativo promete facilitar isso.

Nas propagandas, Mickey, Minnie e Pateta parecem estar sempre por perto e ansiosos para posar para uma fotografia, mas algumas famílias têm uma experiência diferente. Na esperança de aproximar a realidade à fantasia, os parques da Disney lançaram o Mobile Magic, um aplicativo que intensifica a experiência dos visitantes com o sistema de GPS.

O aplicativo ajuda a localizar os personagens da Disney, a checar o tempo de espera para atrações populares, a encontrar um restaurante ou a melhor loja para comprar uma lembrança. Também pode achar o carro no estacionamento depois de um longo dia.

“Há tantas pessoas que vão para a Disney o tempo todo, e esse é um aplicativo prático e fácil de usar que pode ser usado por qualquer um que queira aproveitar mais sua viagem”, disse Rick Laney, porta-voz do Cellular Sales Verizon Wireless.

O aplicativo permite ao usuário jogar jogos interativos com outras pessoas no parque, criar um alarme para avisar quando um show vai começar, dar a previsão do tempo e ajudar a reservar uma mesa em um restaurante. O app gratuito é o único oficial para os parques Disney e é compatível com smartphones.

/ Paula Rogo (REUTERS)