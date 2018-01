Aplicativo busca voluntários para 'emprestar visão' a deficientes visuais - Link - Estadão

SÃO PAULO – Que tal colocar seu smartphone à disposição para ajudar um deficiente visual? Essa é a proposta do Be My Eyes, app que conecta deficientes visuais com voluntários dispostos a assumir o papel de ser “os olhos de outras pessoas” por alguns instantes por meio de uma conexão de vídeo.

A ideia é que deficientes visuais encontrem ajuda gratuita para tarefas simples do dia a dia, como checar a data de validade de um alimento, identificar um produto em meio a outros ou descobrir mais informações sobre um local com apenas um toque no celular.

Ao entrar no app o usuário indica se é um voluntário ou deficiente visual. Cada vez que uma pessoa precisa de ajuda, um voluntário recebe uma notificação e, se aceitar ajudar, a conexão entre as duas partes é estabelecida.

A missão do voluntário é responder a pergunta feita pelo usuário descrevendo a imagem que for mostrada na tela do celular.Para incentivar os voluntários, o Be My Eyes concede pontos aos usuários por cada pessoa ajudada,

O aplicativo já tem mais de 88 mil voluntários e 6,7 mil deficientes visuais cadastrados e, por enquanto, só está disponível para quem utiliza o sistema iOS.