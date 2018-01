Aplicativo cria rede social para íntimos"" - Link - Estadão

Rede foi criada “para as pessoas que você ama, parentes e melhores amigos”; usuário médio tem de 5 a 10 contatos

SELETIVO

TORONTO – Interessado em compartilhar detalhes mais pessoais de sua vida com um pequeno grupo de amigos, e não com uma grande rede? Um aplicativo chamado Path pode ajudar.

Originalmente concebido como maneira de postar fotos e vídeos dirigidos a familiares e amigos próximos, o aplicativo foi relançado neste mês como um “diário inteligente”, que permitirá que os usuários compartilhem mais informações sobre suas vidas.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

“Por o Path ser uma rede menor, criada para as pessoas que você ama -seus parentes e seus melhores amigos-, as pessoas se dispõem a compartilhar conteúdo mais íntimo”, disse Matt Van Horn, vice-presidente da Path.

Ele acrescentou que embora alguns dos detalhes da vida possam parecer irrelevantes se transmitidos às massas, talvez sejam vistos sob uma luz diferente quando compartilhados com pessoas mais próximas.

“Uma foto que o mostre na varanda com sua irmã, se postada em uma rede maior pode não interessar. Mas se sua mãe, que mora do outro do país, puder vê-la, será algo de mágico”, disse.

O aplicativo também aprende sobre os hábitos de um usuário, por exemplo seus lugares esportivos, e pode reconhecer desvios com relação a padrões e divulgá-lo em seu “path” (caminho, em inglês), ou seja, a corrente social que fica visível para seus contatos.

Inspirado pelo trabalho do antropólogo britânico Robin Dunbar, da Universidade de Oxford, o Path limita a 150 pessoas o número de conexões de cada usuário. Esse é considerado como o número máximo de relações confiáveis que uma pessoa pode ter, e é uma função direta de nossa biologia.

O usuário médio do Path tem cinco a 10 contatos.

Desde seu relançamento, o Path experimentou um forte crescimento em seu número diário de visitantes, de 30 vezes se comparado ao começo, de acordo com seus criadores.

Embora o aplicativo seja gratuito, alguns de seus recursos são pagos. Mas a empresa diz que o site não veiculará publicidade.

“Acreditamos em criar produtos de qualidade pelos quais nossos usuários desejarão pagar”, disse Van Horn.

Disponível para os sistemas operacionais iOS e Android, o Path se integra ao Twitter, Facebook, Foursquare e Tmblr, para permitir posts em múltiplas redes sociais.

/ Reuters