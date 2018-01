Aplicativo de R.A. ajuda a achar carro em estacionamento - Link - Estadão

O programa, por enquanto, roda apenas no iPhone 3GS, já que usa bússola, GPS e câmera. Como em outros aplicativos de R.A. para smartphones, basta apontar a câmera do aparelho e, se o objeto estiver no enquadramento, ela o destacará usando um marcador digital. Quando você estaciona seu carro, o GPS do iPhone rastreia as coordenadas exatas e, ao voltar, ele te mostra o rumo entre os tortuosos caminhos de um estacionamento. Legal, né?