Aplicativo de táxis aposta em mulheres motoristas - Link - Estadão

SÃO PAULO – A guerra pela superioridade entre os aplicativos de táxi e serviços de motorista é uma das principais do mundo da tecnologia hoje em dia, com empresas como EasyTaxi, Uber, Lyft e 99 Taxis disputando o topo. Para chamar a atenção, uma nova startup americana, a SheTaxis, resolveu fazer um ‘clube da Luluzinha’: apenas mulheres podem usar o serviço, que se destaca por ter apenas mulheres como motoristas.

O serviço busca ser uma alternativa segura para mulheres que desejam andar de táxi com uma companhia feminina ou sem serem incomodadas — tanto nos EUA como aqui no Brasil, não são poucos os casos de assédio sexual ocorridos dentro de táxis. Além disso, há bastante preconceito na área: apenas 5% dos taxistas de Nova York são do sexo feminino.

O app é um serviço exclusivo para mulheres: ao solicitar um táxi, o usuário é questionado se há uma mulher entre o grupo que vai pegar o táxi. Caso contrário, o usuário é redirecionado para outros aplicativos. Por enquanto, o SheTaxis conta com 50 motoristas em Nova York e está disponível apenas para iOS, e a empresa responsável pelo app deve criar uma versão para Android em breve.