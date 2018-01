Aplicativo diz o quão movimentado está um bar - Link - Estadão

App que será lançado em Chicago distingue quantos homens e quantas mulheres estão nos bares parceiros

NOVA YORK – Um aplicativo de celular prestes a ser lançado no mercado almeja aumentar a possibilidade de se encontrar um membro do sexo oposto em bares, utilizando tecnologia de reconhecimento facial para contar quantos homens e mulheres estão no local.

O aplicativo da norte-americana Scene Tap também mostra quão cheio está um bar, registrando o número de pessoas dentro dele. Ele usa câmeras instaladas nas portas de bares participantes que distinguem homens de mulheres e sua idade aproximada.

Até o momento, cerca de 200 bares nos Estados Unidos se inscreveram para participar do projeto em antecipação ao seu lançamento, dos quais 50 ficam em Chicago, sede da Scene Tap.

O presidente-executivo da empresa, Cole Harper, disse à revista Forbes que o software de reconhecimento facial não pode ser conectado com o Facebook e nem detectar a identidade das pessoas, e certamente não consegue registrar o quanto as pessoas estão bebendo.

Harper, de 27 anos, e seu sócio tiveram a ideia para o aplicativo enquanto “procuravam um bar, gastavam muito dinheiro em taxis, chegavam a algum lugar e não se divertiam” em Chicago.

