Aplicativo do Banco do Brasil tem falha de sistema - Link - Estadão

Programa mostrava informações embaralhadas de outras contas; banco diz não ter comprometido dados ou transações bancárias

SÃO PAULO – O aplicativo do Banco do Brasil para os sistemas móveis iOS e Android teve uma falha de segurança na noite da segunda-feira, 9. Ao entrar no aplicativo com suas informações pessoais, como agência, conta e senha, os usuários não tinham acesso aos seus próprios dados, mas sim a informações misturadas de contas de outros usuários.

De acordo com o Banco do Brasil, o problema surgiu a partir da atualização de versões dos aplicativos e não houve exposição de dados dos clientes, “sem o comprometimento de dados ou risco no caso de transações bancárias”. O problema começou às 19h52, e, cerca de uma hora depois, o sistema do banco suspendeu o acesso ao aplicativo. Somente às 23h45 o app voltou a ficar disponível para uso com estabilidade.

O engenheiro de computação Renato Batista acessou o aplicativo durante o período de falhas. “Eu puxei o extrato, mas não vi as minhas informações. Agora o aplicativo está funcionando normalmente, mas a maneira de acessá-lo está diferente, com a necessidade de digitar as informações a cada acesso, sem poder armazená-las no smartphone para um login rápido”, conta.

Batista, no entanto, se sente seguro de utilizar o aplicativo no celular, mesmo após a falha. “É mais cômodo do que usar o banco pela internet, e sei que está tudo tranquilo. Qualquer movimentação que for feita será avisada a mim por SMS”, diz. Mesmo sem ter sido afetada diretamente pelo problema, a advogada Fabiana Duarte mostra-se insegura: “Ficarei mais atenta às minhas movimentações e deixarei de fazer algumas transações pelo aplicativo”. O estudante de Ciências da Computação Celso Junior também registrou o problema e comentou o fato em sua conta no Twitter.