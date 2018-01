Aplicativo do FB ajuda a procurar trabalho - Link - Estadão

Monster.com permite que conhecidos confirmem qualificações de candidato

NOVA YORK – O site de redes sociais Facebook provavelmente não seria o primeiro lugar que ocorreria a uma pessoa que está em busca de novas oportunidades de carreira.

Mas o Monster.com, um serviço online de empregos, espera mudar esse panorama com o BeKnown, um aplicativo para contatos profissionais que permitirá que usuários construam uma identidade profissional no Facebook.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

“As pessoas dedicam muito tempo ao Facebook e, ao mesmo tempo, as empresas tentam encontrar ferramentas criativas e produtivas para se conectar aos potenciais talentos,” disse o gerente mundial de produtos da Monster Worldwide, Tom Chevalier.

O BeKnown exibe empregos com base na experiência de trabalho do usuário e na sua rede de conexões pessoais. Quando o aplicativo identifica um emprego que pode interessar ao usuário, este pode expressar seu interesse, que é encaminhado ao potencial empregador acompanhado das informações contidas no perfil.

No aplicativo, os usuários ganham distintivos, ou seja, emblemas visuais, com base nas experiências de trabalho, realizações profissionais e qualificações, conferidos pelo site ou por colegas, que servem como indicadores para os interessados em recrutamento e destacam as realizações do candidato.

“Se uma das pessoas com quem você está conectado confirma uma de suas qualificações, isso representa um selo de aprovação,” disse Chevalier.

Lançado em junho, o aplicativo foi atualizado por meio de páginas de universidades, que permitem a um usuário se conectar com colegas de escola e outros ex-alunos, e visualizar as vagas de emprego postadas por eles.

“Os usuários desejam se congregar em torno da afinidade que sentem por suas escolas, e formar relacionamentos com alunos e ex-alunos,” acrescentou.

Quando um emprego é postado no BeKnown, é replicado automaticamente na página da universidade que a pessoa responsável pelo anúncio frequentou.

“Os usuários visualizam a vaga, sabem em que ano a pessoa que oferece o cargo se formou e podem conversar com ela profissionalmente,” disse Chevalier.

/ Natasha Baker (Reuters)