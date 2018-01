Aplicativo Duolingo lança testes de proficiência de idiomas pelo celular - Link - Estadão

Prova tem duração de 20 minutos e resultado sai em 24 horas. FOTO: Reprodução Prova tem duração de 20 minutos e resultado sai em 24 horas. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A partir de agora usuários do mundo inteiro podem fazer um teste de proficiência do idioma inglês pela internet ou pelo celular. O aplicativo de cursos gratuitos de idiomas Duolingo lançou hoje, com o apoio do Google, o seu primeiro teste de proficiência do idioma inglês, que chega para fazer frente a empresas que há anos dominam esse mercado, como a Educational Testing Service (ETS), responsável pelo exame Toefl.

O Duolingo desenvolveu uma prova que pode ser realizada pela internet ou por meio de um aplicativo para smartphones, disponível a partir de hoje para o sistema Android (a versão para iOS está prevista para setembro).

O teste é feito em casa e o único requisito é que o computador tenha uma webcam e o celular tenha câmera frontal. Antes de iniciar o teste, o aplicativo solicita ao candidato que retire fones de ouvido e desligue outros aparelhos. Depois, precisa dar um giro de 360 graus com a câmera para mostrar que não há outra pessoa no ambiente. O teste inteiro é gravado. Ao final, a gravação da prova é enviada para fiscais que assistem ao vídeo para garantir que o candidato não teve ajuda de outra pessoa.

O resultado sai em 24 horas e o exame pode ser refeito após 48 horas, caso o aluno queira tentar melhorar a sua pontuação. Nos testes tradicionais como o Toefl, o resultado demora cerca de dez dias para ser divulgado e o intervalo entre um exame e outro é de doze dias. “Muitos candidatos precisam viajar longas distâncias para poder fazer as provas de proficiência, que precisam ser agendadas com muita antecedência e só estão disponíveis em centros de grandes cidades. Com o nosso teste elas podem fazer o exame a qualquer hora”, diz Luis von Ahn, fundador do Duolingo.

O teste de proficiência do Duolingo leva apenas 20 minutos (contra 2 horas dos demais testes) e as perguntas raramente se repetem. Realizar uma avaliação sobre a fluência do candidato em tão pouco tempo é possível, segundo von Ahn, porque a prova começa com uma questão de nível médio e as perguntas ficam mais difíceis à medida que o candidato acerta as respostas.

Democratização

Luis von Ahn, criador do Duolingo, diz que alto custo reduz a minorias o acesso a provas tradicionais de proficiência de idiomas . FOTO: Divulgação

Ao criar uma nova maneira de testar a proficiência em um idioma, o Duolingo conseguiu reduzir drasticamente o preço pago pelo candidato. Enquanto um exame tradicional custa em torno de US$250 (cerca de R$ 550), o Duolingo cobrará US$20 (R$44,00) pela sua prova. “Não entendemos o motivo de esses exames custarem tanto já que não é tão caro administrar esses testes”, diz von Ahn. “Nós esperamos, com o sucesso do nosso teste, obrigar as outras empresas a reduzir o valor dos seus exames de proficiência, que hoje são reservados a uma minoria que pode pagar”, diz von Ahn.

Inicialmente, porém, o teste será totalmente gratuito até que seja aceito por um número maior de empresas e universidades. A universidade Carnegie Mellon (CMU), onde Luis von Ahn estudou e dá aulas, será a primeira parceira acadêmica a aceitar o teste de proficiência do Duolingo, enquanto a empresa oDesk, que criou uma plataforma de emprego para freelancers, será a primeira parceira institucional a aceitar a prova desde seu lançamento

“As universidades estão bastante abertas ao nosso modelo porque estão interessadas em receber mais candidatos estrangeiros”, diz o criador do Duolingo. “Os estudantes que precisam provar sua proficiência são, em sua maioria, de países em desenvolvimento. E o custo dos testes de proficiência é muito alto para eles. Hoje equivale a um pouco menos do que um salário mínimo brasileiro”, diz.

Von Ahn diz que a eficácia do exame foi testada por um estudo independente conduzido pela Universidade de Pittsburgh, segundo o qual o exame é estável, confiável e apresenta resultados substancialmente correlacionados aos do Toefl iBT (teste padrão exigido por universidades). O estudo está disponível no site do Duolingo. Até o fim do ano, a empresa pretende lançar testes de proficiência também em outros idiomas.

Procurada pelo Link, a ETS, responsável pelo Toefl declarou “não ser possível dizer se o que o Duolingo propõe é possível”.

Idiomas

Recaptcha, sistema de segurança que ajuda a digitalizar o texto de livros enquanto protege sites de robôs, foi criado por Luis von Ahn . FOTO: Reprodução

O Duolingo é um curso gratuito de idiomas lançado em 2011, que pode ser acessado pela web ou em dispositivos móveis (com os sistemas Android e iOS). A plataforma tem atualmente 38 milhões de usuários – 5 milhões no Brasil – e oferece cursos em seis idiomas: inglês, espanhol, francês, alemão, italiano e português.

Outros idiomas estão sendo acrescentados à plataforma por meio de crowdsourcing. A moeda de troca do Duolingo é o inglês, idioma-base para aprendizado das outras línguas. No Brasil, porém, é possível fazer os cursos de inglês e espanhol tendo como base o português.

O curso é totalmente gratuito. A empresa ganha dinheiro oferecendo a tradução de textos para outras companhias. Von Ahn é criador do sistema de segurança captcha – aquelas palavras de segurança distorcidas que o usuário precisa copiar em uma lacuna ao final de uma transação na internet ou para acessar uma página da web, como forma de provar que é um ser humano e não um robô. Para dar uma utilidade ao que é digitado, ele criou o recaptcha, por meio do qual o usuário da internet ajuda a traduzir trechos de livros digitalizados que não são identificados por um computador.

Usando essa tecnologia, a companhia faz com que enquanto aprendem uma língua, os usuários do Duolingo traduzam trechos de textos que empresas pagaram ao Duolingo para traduzir, garantindo a gratuidade do curso.