Aplicativo identifica rostos em fotos - Link - Estadão

App para iOS reconhece rostos de amigos no Facebook; empresa garante que não funciona com desconhecidos

TORONTO – Imagine tirar uma foto de um grupo de amigos e seu smartphone revelar instantaneamente a identidade de todos os fotografados. Um novo aplicativo para o iPhone, o KLiK, realiza reconhecimento facial em tempo real para identificar pessoas em fotos.

“É nossa mais recente evolução da plataforma e do produto ao consumidor que ofereceremos”, disse Gil Hirsch, presidente-executivo da plataforma de tecnologia de reconhecimento facial Face.com, que lançou o aplicativo.

“Percebemos que em festas ou eventos, muitas fotos estavam sendo tiradas mas poucas estavam sendo identificadas”, disse.

Ao conectar com o Facebook, o aplicativo examina fotos de amigos para desenvolver um perfil facial de todos os integrantes de uma rede de usuário. O app identifica as pessoas ao comparar os rostos mostrados pelas fotos a esses perfis.

Porque o app depende da conexão com o Facebook, apenas os membros da rede de amigos de um usuário serão identificados.

“Não será possível fotografar um desconhecido na rua e conseguir sua identidade”, disse Hirsch.

Mas o aplicativo inclui um modo de aprendizado para uso com amigos que não participam do Facebook. Permite que os usuários ensinem o aplicativo sobre a identidade de uma pessoa ao apontar a câmera para ela e registrar manualmente o seu nome.

“É tudo privado e fica no seu aparelho”, explicou Hirsch, acrescentando que a pessoa depois disso seria identificada automaticamente.

Os usuários também podem usar filtros ao estilo do Instagram e compartilhar fotos via Facebook, Twitter e e-mail.

Ainda que o app só possa identificar amigos do usuário no Facebook ou pessoas cujas idades tenham sido registradas manualmente, alguns críticos se preocupam com questões de privacidade. “O sistema foi criado do zero para preservar a privacidade e propiciar diversão social, sem nada de sinistro”, reage Hirsch.

A empresa criada em 2009 desenvolveu diversos outros apps, entre os quais o Photo Finder, que vasculha as fotos nas páginas de amigos do usuário no Facebook para localizar fotos dele que não tenham sido identificadas.

