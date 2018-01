Aplicativo iMussolini abre discussão na Itália - Link - Estadão

Um aplicativo para iPhone que permite ouvir antigos e polêmicos discursos do ditador italiano Benito Mussolini acendeu uma discussão na Itália. O programa, ironicamente chamado de iMussolini, está entre os mais baixados do país europeu, por US$ 0,99.

O site do criador do programa, um jovem italiano de 25 anos, recebeu comentários de admiradores e outros, raivosos, que condenavam a apologia ao movimento político fascista na Itália que antecedeu a Segunda Guerra Mundial.

Na descrição do aplicativo, porém, o desenvolvedor Luigi Marino defende que fez o programa, aparentemente desprentensioso, apenas pelo interesse histórico, com “os discursos do protagonista daqueles anos obscuros: Mussolini”. Por causa da repercussão, Marino retirou todos os comentários. Ele afirmou à AFP que já pensa em produzir uma versão para o tablet da Apple, o iPad.

O iMussolini contém 100 discursos históricos de Mussolini desde 1914 e vídeos dos discursos da década de 1930, além da biografia do líder italiano.

(com EFE e AFP).