Aplicativo Jobr quer ajudar empresas e profissionais a encontrar ?parceiro ideal? - Link - Estadão

Procurar empregos ou achar um bom funcionário é uma tarefa bastante complicada – não à toa, existem diversas empresas especializadas em fazer esse meio de campo. Facilitar o contato entre empregadores e profissionais é a ideia por trás do Jobr, um app para iPhone lançado recentemente que pretende ser o “Tinder para empregos”, em menção ao aplicativo de relacionamentos que fez grande sucesso em 2013.

A mecânica do Jobr é simples: se o Tinder utilizava o seu perfil no Facebook para te ajudar a encontrar o parceiro ideal, o Jobr se conecta à base de dados do LinkedIn para construir uma página própria para cada usuário, baseada em suas habilidades e experiências profissionais anteriores.

Depois dessa fase, é possível procurar por empregos disponíveis, dando “curtidas” ou “não curtidas” para cada empresa. O mesmo é feito pelas companhias que buscam novos profissionais. Quando empresa e profissional “curtirem” um ao outro, uma ligação entre os dois é feita. Outra função do app é a ideia de recomendar uma vaga para seus amigos, que podem baixar o app e se candidatar. Para estimular tal ideia, o Jobr paga US$ 1 mil para cada recomendação que resulte em uma contratação.