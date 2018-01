Aplicativo Line chega ao mercado brasileiro - Link - Estadão

Um dos apps de mensagem mais populares do mundo inaugurou operação no País nesta segunda-feira, acirrando concorrência com o WhatsApp

SÃO PAULO – Mais um concorrente asiático do WhatsApp chegou ao Brasil. O aplicativo Line, que tem mais de 260 milhões de usuários no mundo inteiro e está presente em 230 países, inaugurou nesta segunda-feira, 7, sua operação no mercado brasileiro.

A plataforma permite a troca ilimitada de mensagens de texto, voz, chamadas telefônicas e chats em grupo. As grandes apostas do app, porém, são sua base de stickers – são 8 mil opções – e o o recurso Home & Timeline Tool, um espaço pessoal para compartilhamento de fotos, vídeos e localização geográfica com amigos.

Como parte da estratégia de lançamento no Brasil, a empresa vai veicular campanhas televisivas em canais abertos e pagos e lançar um conjunto especial de stickers. No Japão, onde o aplicativo foi criado, os stickers do Line são uma verdadeira febre entre os usuários.

O primeiro comercial do Line no Brasil, chamada Angry Girl, já está no ar no YouTube. Além do Line, já estão no Brasil outros dois aplicativos asiáticos de sucesso: WeChat e KakaoTalk.

Mercado

O mercado de aplicativos de mensagem para smartphones tem crescido com velocidade em todo mundo. Na Ásia e na Europa já ameaçam o lucro das operadoras de telefonia com SMS, o que tem feito as operadoras de telefonia investirem em parcerias para tentar minimizar as perdas.

No Brasil, as operadoras já estão preocupadas com esse crescimento e começaram a lançar seus próprios aplicativos no mercado, além de fechar parcerias para fornecer acesso a aplicativos famosos, como Facebook e Twitter de graça, sem descontar do plano de dados.