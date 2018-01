Aplicativo permite que usuários usem seus smartphones como sensores - Link - Estadão

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Sabe aquele seu celular Android antigo e esquecido? Ele pode virar um sensor e deixar sua casa ou comércio mais inteligente.

O funcionamento do sistema é simples. O usuário instala o aplicativo necessário – o Zensors – e delimita uma função. Depois, é só colocar o smartphone em um local que dê visão à câmera e regular o sensor para que ele se torne um dispositivo independente.

Por exemplo: o dono de um bar quer saber quais mesas estão sem bebida no copo. Ele, então, instala o celular em uma parede do estabelecimento que permita à câmera visualizar a área a ser monitorada. Em seguida, faz uma pergunta simples. “Quais clientes estão com copos vazios?”, no caso.

O usuário seleciona as mesas nessas condições para que o aparelho as reconheça visualmente. O aplicativo vai sendo calibrado e, aos poucos, exerce a função sozinho, informando os copos vazios ou qualquer outra situação do gênero através de uma análise visual.

A ideia é de um grupo de estudos do Instituto de Interação Humano-Computador da Universidade de Carnegie Mellon, nos EUA. O projeto acaba de entrar em fase beta, mas não possui previsão de lançamento.

Veja o vídeo sobre o Zensors abaixo (ou clique neste link):