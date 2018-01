Aplicativo permite tirar selfies panorâmicas pelo celular - Link - Estadão

SÃO PAULO – Depois de muita ginástica para tirar a foto perfeita, você descobre que a foto não dá corte no Instagram e que alguém ou algum detalhe da paisagem ficará de fora.

É isso que o app PanoSelfie tenta resolver ao permitir selfies panorâmicas. O app gratuito para o sistema iOS é gratuito, mas oferece uma versão paga para quem não quer ver anúncios (acredite, você terá vontade de pagar por isso).

Para tirar a panorâmica, o sistema é um pouco diferente do existente em outros programas com essa função. Primeiro, o app registra a imagem central. Depois, o usuário deve mover a tela do smartphone para a esquerda até o ponto que deseja registrar, e, depois, para a direita, “preenchendo” o espaço da panorâmica dos dois lados.

O vídeo do app mostra mais detalhes sobre o funcionamento. Também é possível controlar a iluminação da foto e o recorte, para determinar se uma área maior ou menor será exibida na foto.