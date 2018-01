Aplicativo transforma canções em gráficos - Link - Estadão

ArtistX analisa 11 parâmetros e mostra se uma canção é dançante, popular ou animada

O ArtistX é um app que transforma os elementos de uma determinada música em dados que podem ser separados e visualizados em forma de gráfico. Pesquise o nome de qualquer banda ou artista e o aplicativo gera gráficos sobre uma determinada canção. São 11 parâmetros de medição: popularidade, “dançabilidade”, energia, nível de barulho, o tom em que está a canção, entre outros.

—-

Para ouvir a faixa pesquisada, basta clicar no botão play ao lado esquerdo. O aplicativo é abastecido pelo repertório do Rdio, serviço de streaming de música.

Os dados utilizados nesse app estão na base da empresa americana The Echo Nest, que já catalogou mais de 34 milhões de canções e presta serviços para gravadoras, emissoras de TV, rádios online e empresas de tecnologia.

—-

