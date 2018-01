Aplicativo traz o mapa da internet - Link - Estadão

Visualize toda a rede mundial e suas conexões; inclusive o caminho entre seu smartphone e o Google

SÃO PAULO – O aviso da tela inicial já dá uma boa ideia da grandiosidade do que vem em seguida: “Você está entrando numa visualização 3D de todas as redes mundiais que estão interconectadas para formar a internet, incluindo ISPs (provedores), pontos de conexão da internet, universidades e redes de organizações.”

E o aplicativo Map of the Internet é isso mesmo. É um globo terrestre formado por pontos iluminados que representam 22.961 nós autônomos (nós são pontos de conexão da rede, que podem ser pontos de redistribuição ou pontos terminais) e as 50.510 conexões entre eles.

É possível procurar por alguns endereços famosos, como Google, e ver a quantidade de conexões que irradiam do seu ponto (acima à esquerda). Também dá para traçar o caminho entre o seu smartphone e o endereço em questão ou ainda o caminho da conexão entre pontos diferentes do globo.

Um dos recursos mais interessantes é uma ferramenta de tempo que começa em 1994 e permite ver como o alcance da internet era pequeno há meros 20 anos (acima à direita). Ela destaca eventos importantes da rede, como lançamento do Napster, estreia do MySpace, blecaute em protesto contra o pacote de leis americano SOPA. Vai também até 2020, fazendo uma previsão da cobertura da internet daqui a sete anos.

Uma brincadeira bem divertida e que nos ajuda a entender a dimensão que tomou a rede mundial de computadores.

O aplicativo tem versão para iOS e Android. A empresa responsável, a Peer 1, lançou em 2011 um mapa da internet em forma de infográfico para ser visto no computador.

