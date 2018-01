Aplicativos ajudam usuários durante greve de ônibus - Link - Estadão

Greve gera problemas no transporte público de São Paulo desde terça-feira. FOTO: Felipe Rau/Estadão Greve gera problemas no transporte público de São Paulo desde terça-feira. FOTO: Felipe Rau/Estadão

SÃO PAULO – Um dos aplicativos mais populares de táxi criou uma campanha agressiva para ajudar aos paulistanos que estão tendo problemas para se deslocar devido à greve dos motoristas de ônibus.

A Easy Taxi, através da plataforma de pagamento móvel Easi Taxi Pay, oferece R$ 30 de desconto em qualquer corrida. Para isso, basta informar no término da corrida a senha SOCORRO. O desconto será automático para os passageiros.

Outro aplicativo que está oferecendo desconto aos passageiros é o Taxijá: quem optar pelo pagamento através do aplicativo poderá pagar R$ 25 a menos em sua corrida, usando o código promocional GREVESP. A promoção é válida também apenas nesta quarta-feira, 21.

Para quem usa táxi, outro aplicativo bastante útil durante a situação caótica dos ônibus na cidade é o Taxi Help, que consegue simular o valor do trajeto, ajudando o passageiro a saber se está pagando o preço certo pela corrida ou se está sendo enganado pelo taxista (e pelo taxímetro). O app está disponível para Android e iOS, em inglês e português, e tem sua base de dados conectada ao Google Maps.

Cadê o ônibus?

Um dos problemas da situação do transporte em São Paulo é saber quais linhas de ônibus estão operando e quais estão paradas, uma vez que se trata de uma greve feita por apenas uma parcela dos motoristas, e porque nem todas as linhas são operadas por empresas — algumas são feitas por cooperativas, que não entram no espectro das greves.

Para isso, vale ficar de olho nos apps Onde Está Meu Ônibus (para iPhone), Cadê o Ônibus? (para Android) e Moovit (para ambos os sistemas). Os dois primeiros informam onde estão os ônibus da linha utilizada em tempo real: se algum deles estiver parado, é possível desconfiar que há algo de errado. Já o Moovit também mostra o que outros usuários estão fazendo em suas rotas, dando dicas e alternativas para quem tiver sem ônibus.