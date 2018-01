Aplicativos da semana - 14/10/2013 - Link - Estadão

Edge: Quick Actions (Android, grátis ou versão Pro, R$ 6,35)

O Edge: Quick Actions reúne em um único local o acesso a várias ações do smartphone ou tablet (Wi-Fi, Bluetooth, som, rede móvel), controle de música, atalhos para tela inicial e para a gaveta de aplicativos. É só deslizar uma borda lateral para acioná-lo. O app tem ainda uma função muito útil: você pode configurar atalhos para os apps que mais usa.

aTimeLogger (iOS, grátis)

Monitora e gera relatórios de acompanhamento de todas as suas atividades cotidianas, com direito a estatísticas diárias, semanais e mensais, dispostas em diagramas ou gráficos em forma de pizza, barras, etc. Muito útil para controlar o tempo dedicado a suas reuniões de negócios, sessões na academia, atividades em grupo, tempo passado com as crianças, em cursos etc.

ABI Notes (BlackBerry 10, grátis)

Permite criar notas ou listas de tarefas, definir alarmes e convidar contatos para compartilhar as atividades. É, em resumo, um app de produtividade colaborativo. A interface é colorida e simples de usar, e as listas de tarefas e notas podem ser organizadas por cor, título, tempo de atualização e tempo de criação. O app permite ainda que se faça o backup de todos os seus dados.

—-

