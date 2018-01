Aplicativos da semana - 14/7/2014 - Link - Estadão

Statche (iOS, US$ 1,99) Excelente app para colecionar, armazenar e navegar pelos favoritos. Com um belo visual, o Statche transforma cada página web em uma miniatura, tornando muito mais fácil encontrar as mais interessantes. O app tem excelente integração com o Safari e é repleto de recursos avançados, como a procura por palavras-chave. Caso use o iCloud, é possível armazenar suas listas na nuvem..