Aplicativos da semana - 16/12/2013 - Link - Estadão

Por Daniel Gonzales

Spotliter Video (iOS, grátis)

Este aplicativo permite o uso de dezenas de bonitos efeitos em seus vídeos com um grande diferencial: você pode selecioná-los e visualizá-los diretamente na hora da gravação. Dá para aplicar os efeitos em várias áreas da gravação, com um arrastar de dedos ou através de ‘pinch’ (zoom). Um dos recursos é a possibilidade de congelar certos elementos do vídeo, enquanto os restantes continuam a se mover.

Redirect File Organizer (Android, grátis)

App essencial para quem tem muitos arquivos guardados em seu Android – e nunca acha o que precisa. O Redirect é um potente reorganizador de documentos. Crie uma regra – por exemplo, mova todos os vídeos para uma determinada pasta – e deixe que o aplicativo escaneie seu dispositivo e faça o resto. Você pode criar quantos critérios quiser e desfazê-los a qualquer hora.

Pin Notes (Windows Phone, grátis)

Aplicativo descomplicado e eficiente para criação de notas estilo ‘post-it’ no Windows Phone. Escolha o tipo e o tamanho da fonte, a cor da nota, escreva seu lembrete e o adicione como um bloco dinâmico à tela inicial de seu dispositivo – você escolhe o tamanho que a nota vai ter. O app oferece ainda suporte a criação de listas de tarefas. E ainda funciona nas versões 7.8 e 8 do sistema operacional.