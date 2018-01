Aplicativos da semana - 20/1/2014 - Link - Estadão

Por Daniel Gonzales

Infinite Storm 2 (iOS, US$ 0,99)

Este aplicativo permite visualizar todas as fontes instaladas em seu iPhone ou iPad e usá-las em qualquer aplicativo que tenha suporte a fontes, como por exemplo processadores de texto. Também é possível enviar novas fontes para o seu dispositivo e extraí-las de arquivos zip, diretamente com a extensão ttf, e instalá-las. Ideal para quem está cansado do visual padrão da Apple.

12Hours (Android, grátis)

Este app de planejamento diário traz um conceito simples, mas muito inteligente. Trata-se de um widget, na forma de um relógio analógico, que captura automaticamente os eventos de seu calendário e os marca diretamente sobre o relógio, por cores. Fica fácil, assim, visualizar os períodos do dia em que você tem compromissos e os outros, que estão livres. O widget tem vários tamanhos.

SmartProfile (Windows Phone, grátis)

O app traz aos Windows Phones uma função que não é nativa do sistema operacional: criação e aplicação de perfis ao aparelho, dependendo do momento do dia ou da localização. Ligue e desligue 3G, Wi-Fi, som, alertas em geral, etc. É possível salvar os perfis como blocos inteligentes (live tiles) para acioná-los facilmente, direto da tela inicial de seu aparelho.