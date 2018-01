Aplicativos da semana - 21/4/2014 - Link - Estadão

Cansado do visual do seu aparelho? Este app possibilita instalar novas fontes em seu dispositivo Apple, bem como usá-las em todos os apps compatíveis com a mudança das fontes. Aceita qualquer tipo de fonte com a extensão mais comum, True Type (.ttf), além dos formatos .ttc e .otf. O app permite procurar e instalar todas as fontes do sistema e também as customizadas, já instaladas.

Trunx Camera & Photo Organizer (Android, grátis) Um app de câmera ‘tudo em um’ que permite capturar imagens, organizá-las da sua maneira e armazená-las na nuvem ou em redes sociais. Outro recurso interessante do Trunx é que ele captura e anexa sons a suas imagens favoritas. A lista de funções é extensa e inclui ativação do flash com um clique e auto-organização das fotos por data ou hora.

FuTile (Windows Phone, grátis) Aplicativo brasileiro com ‘Live Tile’ (bloco inteligente) mostrando os resultados de campeonatos de futebol pelo mundo. O desenvolvedor promete rapidez: menos de 1 segundo na atualização, mesmo no 3G. A frequência de atualizações do bloco dinâmico pode ser mudada. O app integra ainda um player com vídeos de gols e lances de partida e traz notícias do mundo do futebol.

/Por Daniel Gonzales, autor do blog ‘Mundo App’