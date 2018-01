Aplicativos da semana - 23/06/14 - Link - Estadão

5 Minutos – Eu Medito (iOS, grátis) App brasileiro que lhe ajuda na atividade da meditação, com dicas de controle do tempo e relaxamento. O app tem uma seção de dicas de posicionamento, respiração e postura para meditar bem. Há ainda um plugin para postar os exercícios nas redes sociais e um contador de tempo. A ideia do app é parar uma vez por dia por cinco minutos para pensar em nada. Ou melhor: em você. Também disponível para Android.