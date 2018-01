Aplicativos da semana - 23/9/2013 - Link - Estadão

Partometer (iOS, US$ 2,99)

Este app pode ser usado como régua, fita métrica ou medidor de grandes distâncias em seu iPhone. Para medir qualquer objeto – de um parafuso a um mapa, passando por uma sala – o aplicativo usa a imagem da câmera, comparando-a a qualquer objeto conhecido como referência (o app traz uma galeria com dezenas deles; é possível inserir seus próprios). O modo comprimento mede objetos em qualquer direção, enquanto o modo área mensura a extensão de objetos irregulares.

Dynamic Notifications (Android, grátis)

O app simula a funcionalidade das notificações de e-mails, mensagens, ligações, entre outras, do novo smartphone da Motorola, o Moto X, em qualquer celular ou tablet Android (na versão 4.0 ou superior). Quando se perde uma chamada, chega um novo e-mail ou um SMS, a tela acende discretamente e mostra a notificação, permitindo ainda acesso a detalhes sem desbloquear o telefone. Funciona como substituto dos avisos luminosos presentes em alguns aparelhos.

Clever English (Windows Phone, R$ 8,99)

Este aplicativo possibilita o treino da língua inglesa e a melhoria do vocabulário. Traz um interessante sistema de inteligência artificial por meio do qual é possível bater papo via texto online, em tempo real, como se fosse uma pessoa conversando com você. O app tem ainda uma seção de situações da vida real onde é possível treinar conversas; busca de termos com situações associadas; e sistema de voz para ouvir a pronúncia de frases e palavras.

