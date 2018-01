Aplicativos da semana - 5/5/2014 - Link - Estadão

Este app é um diário de registros para quem curte academia e atividades físicas. O Workout permite registrar ganhos e perdas de peso por períodos diários, além do tempo dedicado a cada exercício. Você pode registrar também suas atividades físicas favoritas e separar os tempos dedicados a cada uma delas, tornando fácil visualizar as que pedem mais dedicação e o estabelecimento de metas.

Aerize Explorer (Windows Phone, grátis) Gerenciador de arquivos que permite navegar pela memória do telefone e pelas pastas do cartão SD. Traz funções completas como mover arquivos da memória para o cartão (ou vice-versa), compartilhar por e-mail, bluetooth ou NFC, renomear ou deletar arquivos e pastas e conferir as propriedades de cada pasta, além de permitir separar arquivos por tipo.