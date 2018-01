Aplicativos da semana ? 7/10/2013 - Link - Estadão

Moves (iOS, grátis)

Um rastreador de deslocamentos cotidianos e exercícios. Pode ser configurado para gravar caminhadas, corridas e ciclismo. O app reconhece os lugares que você frequenta e mostra tudo em uma timeline. Grava as rotas percorridas em um mapa, contando as calorias queimadas para cada atividade. O Moves tem ainda um pedômetro que ajuda a definir metas de atividades físicas.

FastCam (Android, versões grátis e paga por R$ 3,49)

O app ideal para você que está cansado de perder momentos interessantes em vídeo por causa da demora em abrir a câmera e selecionar o modo de gravação. Instale o FastCam, deixe o atalho na tela inicial de seu Android e pronto: com apenas um toque, o vídeo já está sendo gravado. A versão paga do aplicativo tem a opção de captura em HD.

DualShot (Windows Phone, grátis)

O app permite capturar fotos com as duas câmeras, frontal e traseira, ao mesmo tempo. As imagens podem, então ser combinadas em belas montagens – você e sua família com o local que vocês estão observando, por exemplo. O resultado pode ser definido como papel de parede da tela inicial do Windows Phone ou postado em redes sociais, diretamente do aplicativo.

