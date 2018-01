Aplicativos devem gerar US$ 38 bilhões em 2015 - Link - Estadão

Uma pesquisa conduzida pela Forrester Research prevê que a economia de aplicativos, que começou há não mais do que três anos com a App Store da Apple, pode virar uma indústria de US$ 38 bilhões daqui a quatro anos, em 2015. No ano passado, os apps para smartphones e tablets — cujo preço médio é de US$ 2,43 — geraram US$ 1,7 bilhão, repartidos principalmente entre fabricantes de hardware, empresas de programação e desenvolvedores.

A App Store é ainda a maior de todas as lojas, dominando 82,7% do mercado, mas o crescimento dos apps para Androids e Blackberrys é notável.

No entanto, o mercado ainda não engrenou totalmente. A base de smartphones e tablets ainda terá que aumentar muito nos próximos anos para que a previsão possa se realizar. Além disso, o consumo de aplicativos ainda não se tornou tão corriqueiro quanto parece, pois apenas 33% das pessoas os baixam mensalmente.

