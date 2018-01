Aplicativos estão cada vez mais populares - Link - Estadão

Uma pesquisa divulgada pela Nielsen mostrou que os aplicativos estão cada vez mais presentes nos aparelhos móveis, dentre eles, os games são os mais baixados.

Segundo o relatório, usuários de smartphones possuem, em média, 27 aplicativos em seus aparelhos (em dezembro do ano passado eram 22). Os donos de iPhones lideram, com 40 apps (eram 37); em seguida estão os Androids, com 25 (antes, 22) e, por fim, os donos de Blackberry com 14 (eram 10 de 2009).

A Nielsen entrevistou quatro mil donos de aparelhos móveis que declararam terem baixado pelo menos um app em menos de 30 dias.

Dentre os gêneros dos aplicativos baixados, os games encabeçam isolados com 61% (entre smartphones) e 52% (entre aparelhos comuns). Logo abaixo estão os aplicativos que informam sobre o clima, 55% em smarts e 39% em celulares.

No que se refere aos aplicativos de redes sociais, o Facebook lidera (no Android ele fica atrás do Google Maps por 1%). O Twitter só aparece entre os cinco primeiros entre os usuários de Blackberry, provavelmente por causa do teclado mais apropriado para digitação. O YouTube, por exemplo, está no top cinco só entre Android e Windows Mobile. Nos demais ele nem aparece na lista.

Segundo a Nielsen, os portadores de iPod Touch são os mais viciados em aplicativos, dentre usuários de iOS, Android e Blackberry.

Segundo a Nielsen, apesar no crescente mercado de tablets, e-readers e dispositivos cada vez mais avançados, os aplicativos móveis devem se destacar mesmo entre os celulares comuns, mais populares.