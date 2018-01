Aplicativos pagos do Android no Brasil - Link - Estadão

Finalmente os donos de celulares com Android e os desenvolvedores brasileiros ouviram a notícia que esperavam: o Google anunciou em um blog oficial que nas próximas duas semanas mais 18 países terão acesso aos aplicativos pagos.

Hoje, quem mora no Brasil só pode baixar apps gratuitos e os desenvolvedores, da mesma forma, não podem cobrar pelas aplicações que disponibilizam. Agora o mercado de aplicativos pagos do Android vai chegar a um total de 32 países.

O modo de pagar pelos apps será por meio do Google Checkout, sistema semelhante ao PayPal, no qual bastar ter uma conta do Google e cadastrar um cartão de crédito a ela. A empresa ainda não anunciou nenhuma parceria com operadoras brasileiras para que os apps sejam pagos por créditos ou junto com a conta telefônica.

Os novos países onde os aplicativos pagos vão chegar são: Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, Cingapura, Coréia do Sul, Dinamarca, Finlândia, Hong Kong, Irlanda, Israel, México, Nova Zelândia, Noruega, Portugal, Rússia, Suécia, Suíça e Taiwan.