Aplicativos pagos no Android? - Link - Estadão

O último fim de semana levantou suspeitas sobre uma liberação dos aplicativos pagos para smartphones com o sistema operacional Android. Até o momento, a compra de aplicativos estava oficialmente liberada apenas em nove países: Estados Unidos, Reino Unido, Áustria, França, Alemanha, Itália, Japão, Espanha e Holanda. Segundo o Distimo, esse número estaria, na verdade, em 14, com Austrália, Nova Zelândia, Suíça, Canadá e Coreia do Sul fazendo parte da pequena elite.

O Distimo também revelou que os aplicativos pagos começaram a ser disponibilizados no fim de semana em mais 13 países, entre eles o Brasil. No entanto, uma busca por alguns dos apps mais populares ainda não exibe resultados compráveis. Além do Brasil, integram a lista de novos mercados: Argentina, Bélgica, Finlândia, Hong Kong, Israel, México, Polônia, Romênia, Rússia, Eslováquia, Cingapura e África do Sul.

O Google ainda não definiu uma data oficial para o lançamento do Android Market brasileiro – ferramenta muito aguardada por desenvolvedores nacionais, à espera de um repositório para distribuição de software e, quem sabe, a criação de um novo mercado digital.