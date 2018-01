Aplicativos para Twitter terão limite de usuários - Link - Estadão

Novas regras impõem que aplicativos, como Hootsuite, Uber e Tweetbot, tenham no máximo 100 mil usuários

SÃO FRANCISCO – Em uma medida para regular como os usuários acessam seu serviço de microblogs, o Twitter anunciou novas restrições que desencorajam fortemente produtores de software independentes de criar aplicativos para a plataforma.

Sob as novas regras, produtores independentes de software que criarem novos aplicativos para o Twitter terão permissão para terem um máximo de 100 mil usuários. Os atuais aplicativos com mais de 100 mil usuários poderão dobrar a base antes que o serviço imponha um limite rígido.

As novas regras, publicadas nesta quinta-feira, 16, atraíram uma forte onda de críticas de usuários e desenvolvedores de software. Mas não chegam a ser uma surpresa. No mês passado, o Twitter sinalizou intenções de controlar mais sua plataforma quando encerrou acordo de licenciamento que permitia a exibição de tuítes no site da rede social LinkedIn.

Não mais apenas um serviço para mensagens de 140 caracteres, o Twitter acredita que pode fornecer mais conteúdo interativo se a maioria de seus usuários utilizarem programas sancionados pela empresa para acessarem o serviço. Mas isso tem criado críticas de produtores de software e dos usuários, muitos dos quais preferem aplicativos independentes como Hootsuite (que tem mais de três milhões de usuários), Uber e Tweetbot.

O Twitter, que está buscando ampliar o controle sobre sua plataforma enquanto tenta se transformar em uma empresa de mídia digital sustentada por receitas publicitárias, tem dividido círculos do setor de tecnologia sobre sua estratégia.

A decisão não deve afetar imediatamente como os atuais usuários do Twitter acessam o serviço, mas as novas regras vão provavelmente atrair novos usuários para os aplicativos do próprio serviço de microblogs, sinalizando um fim gradual para populares programas de terceiros, como o Tweetbot.

