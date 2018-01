Aplicativos serão mais lucrativos que CDs - Link - Estadão

Aplicativos para dispositivos móveis, baixados mais de 7 bilhões de vezes em 2009, devem crescer para 50 bilhões de downloads em 2012, quando se tornarão um negócio maior que o de CDs. A projeção foi feita pela consultoria Chetan Sharma e integra uma pesquisa encomendada pela loja de aplicativos GetJar, que só fica atrás da App Store da Apple no número de programas oferecidos e usuários.

Segundo o estudo, a economia de aplicativos deve crescer até os US$ 17,5 bilhões nos próximos dois anos, enquanto as gravadoras ganharão cerca de US$ 13,83 bilhões com a sua mídia física.

Além disso, esse mercado não ficará restrito aos programas por assinatura ou aos downloads pagos: aplicativos gratuitos, pagos por anúncios, representarão 28% do total. Para sistemas operacionais como o Android, a consultoria acredita que esse modelo será a regra.

Para o consumidor, o cenário não poderia ser melhor: não só os apps gratuitos se espalharão, como os pagos devem baixar 29% do seu preço (que hoje tem média de US$ 1,90). Com melhores sistemas operacionais, wireless se espalhando e o celular virando o computador de muitos países, o otimismo não parece exagerado.

Economia de Apps