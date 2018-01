Aplicativos violaram privacidade no Facebook - Link - Estadão

Usuários do Facebook estão inadvertidamente fornecendo acesso a seus nomes e, em alguns casos, a nomes de seus amigos a companhias de publicidade e acompanhamento de tráfego de dados pela internet, por meio de alguns aplicativos populares, publicou o Wall Street Journal.

Segundo o jornal, a questão afeta dezenas de milhões de usuários de 10 populares aplicativos do Facebook, incluindo pessoas que definiram o conjunto de regras de privacidade mais estritas.

A prática viola regras do Facebook e cria questões sobre a capacidade da companhia em manter seguras as informações sobre as atividades de seus usuários, publicou o jornal.

No domingo, um porta-voz do Facebook afirmou ao jornal que o site está tomando medidas para “limitar drasticamente” a exposição das informações pessoais de seus usuários.

“Uma identificação de usuário do Facebook pode ser compartilhada inadvertidamente pelo browser ou por uma aplicação”, informou o porta-voz do jornal.

Segundo o porta-voz, a companhia vai lançar nova tecnologia para resolver o problema identificado pelo diário.

Representantes do Facebook não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto à Reuters durante o fim de semana.

