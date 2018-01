Após compra da GVT; Telefonica vira líder de banda larga no Brasil - Link - Estadão

FOTO: Reuters FOTO: Reuters

RIO DE JANEIRO – Com a aquisição da filial brasileira da GVT, em operação anunciada nesta sexta-feira em Madri, a Telefonica se tornou líder do mercado de banda larga do Brasil, a terceira maior operadora de televisão por assinatura e se consolidou como a segunda maior empresa de telefonia fixa.

Para incorporar a nova compra, a companhia terá que pagar €4,66 bilhões (R$ 14 bilhões) para o grupo francês Vivendi, que ainda receberá 12% do capital social da sociedade resultante da integração da Telefonica Brasil com a GVT.

No setor de banda larga, a Telefonica passa a liderar o mercado brasileiro com 30,73% dos clientes, um pouco à frente da Oi (29,67%) e da NET (29,58%), segundo o relatório anual de 2013 da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Em televisão a cabo, a empresa espanhola duplicou a presença no mercado e chegou a 7,06%, com 1,27 milhão de clientes. Apesar do crescimento, continua longe da NET (53,61% e 9,65 milhões) e da Sky (29,81% e 5,37 milhões).

Neste segmento, a GVT foi a empresa que mais cresceu no ano, com uma expansão de 59,18%, enquanto a Telefónica perdeu 0,18% de clientes, de acordo com o documento.

Em telefonia fixa, a espanhola se firmou como a segunda maior operadora do Brasil, pois já tinha 22,96% do mercado e somou a porcentagem aos 9,24% da GVT, atingindo 32,22%, abaixo apenas da Oi (38,92%). Através da Vivo, a Telefónica já era a principal operadora de telefonia celular do país, com 29,09% do mercado.

Com a aquisição da rival, a Telefonica passa a ter maior presença no território brasileiro. A GVT tem clientes em 154 cidades de 21 dos 27 estados do país e a companhia espanhola estava muito concentrada em São Paulo, principalmente nos negócios de internet e telefonia fixa.

/EFE